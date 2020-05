Boateng evitó el empate de Haaland con el brazo... y el VAR no entró

Kimmich hizo el primer gol y Haaland estuvo a punto de firmar el empate. Estaba a punto de ser cantado porque el noruego no es de fallar una ocasión como la que se le presentó.

Cerca del punto de penalti, el futbolista del Borussia estaba solo para cruzar el balón y así hizo. Sin embargo, en el suelo estaba Boateng y se le ocurrió el último recurso posible en el último.

El del Bayern sacó el brazo, pues así lo captaron las cámaras, y con ello pudo desviar las intenciones de Haaland y mandar el balón a saque de esquina. Los árbitros creyeron que el cuero golpeó en su cabeza.

Pero no. Parece muy claro que el esférico le da en la mano a Boateng y el VAR no revisó la jugada, por lo que no hubo ningún cambio en la decisión primera del colegiado.