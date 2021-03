Bono admitió que no supo cómo celebrar su gol y Plano terminó "j*dido"

El Sevilla firmó un empate 'in extremis' en Pucela ante el Valladolid con un gol de Bono, que subió en el último córner del encuentro. El propio meta habló ante los medios de la jugada.

"Es muy extraño, estás ahí en la portería y de repente... no sabía ni cómo celebrarlo. Es el primero de mi carrera. Lopetegui me dijo que subiera y me acordé de un partido aquí en Valladolid con el Girona, que casi marqué", dijo.

También habló el técnico del conjunto hispalense, que, en un tono irónico, reconoció que tuvieron "esa jugada ensayada", con la que se refirió a la del gol de su equipo.

"Valoro la actitud, la mentalidad y el corazón de los chicos. No se han rendido y han tenido su premio", añadió el mister.

Por el otro bando, Óscar Plano no dudó en mostrar su enfado. "Se van dos puntos de oro... estamos muy j*didos. Teníamos los tres puntos en la mano. La imagen es muy positiva, creo que hemos hecho y partido muy bueno contra un rival de esa categoría, pero repito, estamos muy j*didos porque creo que merecimos más", explicó.

Por último, el entrenador pucelano, Sergio González, también reconoció estar "cabreado" por el empate y aseguró que, aunque lo dijese Lopetegui, el Sevilla no mereció ganar. "Él entiende que tienen que haber ganado y yo entiendo que no, porque De Jong tuvo una opción, pero no ha habido intervenciones de Roberto", concluyó.