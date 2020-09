Budimir saldrá del Mallorca porque ya no se siente a gusto

El delantero croata del Mallorca Ante Budimir le ha comunicado a su entrenador Luis García Plaza que se quiere marchar porque no se siente "a gusto" en el club balear y, por tanto, no va convocado el domingo para el partido ante el RCD Espanyol.

El propio técnico mallorquinista confirmó este jueves en la rueda de prensa previa al choque con el Espanyol que Budimir, máximo realizador bermellón la pasada temporada en Primera, con 13 goles, no formará parte de la lista de jugadores citados.

"Él no se encuentra a gusto, así me lo ha transmitido, y es una situación incómoda para todos, para mí el primero, y para el club. Yo necesito contar con la gente que esté al 100 por 100 y en estos momentos, no lo está, no lo veo mentalizado y no hay más que hablar. Lo que no puedo es llevarlo a rastras", explicó.

Budimir ha hecho saber al club balear que su deseo es jugar en Primera. Al parecer, tiene una oferta del Real Valladolid, pero el conjunto pucelano no está dispuesto a pagar los 15 millones de su cláusula de rescisión de contrato.

El futbolista balcánico no ha jugado ni un solo minuto en los cinco partidos jugados hasta ahora por el Mallorca, cuatro en la pretemporada y uno en la Liga SmartBank, ni tampoco lo hizo con su Selección en su debut en una convocatoria.