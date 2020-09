"El Espanyol es el único equipo que debe ascender sí o sí"

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha afirmado que su equipo "tiene que jugar a un nivel muy alto" ante el Espanyol si quiere sumar los tres puntos el domingo en el RCDE Stadium.

"Tenemos que ser agresivos con y sin balón, hacer nuestro trabajo, una buena presión y no dejarles jugar. Para ello necesitamos el control del balón, estar juntos y ser intensos", explicó Garcia Plaza en la rueda de prensa por videoconferencia previa a la visita al líder de la LigaSmart Bank.

Los bermellones perdieron la pasada jornada en su campo ante el Rayo Vallecano (0-1) y buscarán los primeros tres puntos de la temporada ante un rival dirigido por Vicente Moreno, el técnico de los dos ascensos consecutivos en la isla.

"Sé que Vicente conoce a la perfección a todos nuestros jugadores, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Tiene una relación muy estrecha, especial, como yo la puedo tener con el Getafe, equipo con el que también estuve tres años. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo", dijo el técnico mallorquinista.

Con respecto a la entidad del rival García Plaza admite que será "el desplazamiento más difícil del año". "El Espanyol tiene jugadores de un gran nivel y un presupuesto escandaloso que triplica al de los demás (en la categoría). Debe ser el único equipo que debe ascender sí o sí, algo que no había ocurrido desde el descenso del Atlético de Madrid. Pero nosotros podemos ganar allí compitiendo a tope con todas nuestras armas", añadió.

El entrenador madrileño, asimismo, prácticamente descartó que los dos nuevos fichajes del Mallorca, el brasileño Murilo de Souza y el español Jordi Mboula, estén en disposición de jugar el domingo por cuestiones burocráticas, aunque les ve "con hambre para luchar por un puesto en el equipo titular". "Nos van a dar mucha profundidad", precisó.

Finalmente, Luis García Plaza negó con rotundidad que hubiese criticado a sus jugadores tras la derrota ante el Rayo: "Me ha sorprendido mucho. Yo no critiqué al equipo. A lo mejor es que estáis acostumbrados a las ruedas prensa muy diferentes a las que hago yo. Decir que el equipo bajó los brazos no es una crítica. No lo entiendo, y más cuando se los dije a ellos antes", señaló.

"Intentaremos analizar aquí los partidos de una manera fría, tranquila -añadió- y creo que el equipo perdió la fe durante diez o 15 minutos en hacer lo que habíamos trabajado. Eso no es ninguna crítica, es un mensaje para nosotros mismos, de autoconstruirnos y seguir haciendo un equipo, una manera de jugar. Vosotros habéis hecho más bola de eso que nosotros. Fue una rueda de prensa muy normal, de cómo soy y cómo me expreso. Voy de cara, de frente", remarcó el técnico mallorquinista.