Cancelo, Bernardo Silva y la teoría del pico y pala

"Una gotera continua ablanda un duro peñón", dice una coplilla popular española. Es la tradicional teoría del pico y pala, pero con un toque más poético. Ni la gota ni el pico le acaban ganando a la roca por lo intenso de sus golpes, sino por la regularidad de los mismos.

Puede ser una buena forma de resumir el encuentro. No fue el City un equipo que diese mucho trabajo a Sommer. Siguiendo con la metáfora, no hubo picotazos ni palazos más peligrosos que otros. Pero tampoco hubo descanso entre unos y otros. Los ingleses cambiaron la opción de tener más ocasiones por la de aglutinar más llegadas, que, aunque pueda parecerlo, no es lo mismo.

Para originar una ocasión de gol, hay que arriesgar en algún momento al llegar a la zona de peligro. Y el sello de Pep dice que sí, que acepta ese riesgo, pero antes hay que analizar y pensar la acción hasta la extenuidad. Por eso tuvo tantísimo el balón el City, pero no encontramos apenas manchas verdes en la palma de los guantes de Sommer.

Si no le fuese suficiente asfixia para su rival el tener el mando de la posesión, el City también agobiaba cuando no la tenía. Esa fue una de las claves del encuentro. Porque en tareas defensivas, la zaga estuvo a un gran nivel. Gintel salvó casi todos los envíos al área de los visitantes y apenas le dieron 'chances' a Gabriel Jesus en el área. Pero a la hora de sacar la pelota, los de Guardiola hacían mucho daño.

Cancelo y Bernardo Silva

Así llegó el 0-1. Ya se había liado el 'Gladbach al querer iniciar desde el fondo ante la presión de cuatro o cinco rivales. Y en una de esas, el City robó y Cancelo, jugador clave del encuentro junto a Bernardo Silva, encontró al portugués en el área.

El ex del Valencia centró desde el balcón del área al segundo palo y el luso aprovechó una de las pocas relajaciones de los defensas locales para cabecear el envío al fondo de la red. 0-1 en el 29' para un equipo que empezaba a poder con la hasta entonces roca alemana.

El tanto daba aún más seguridad al City en lo que hacía. Los de Pep son expertos en dormir los partidos cuando están soñando algo bonito. Y ese marcador ya le daba motivos para nadar guardando aún más la ropa. Aunque Guardiola no estaba del todo contento, ya que a Sterling le faltó sangre y diente en varias acciones en la primera parte. Incluso el técnico mostró su enfado a la tercera o cuarta vez que el atacante se entretuvo más de lo deseado en el área.

Pasaron pocas cosas hasta el descanso. Intentó alguna salida veloz el Borussia Mönchengladbach, pero a Plea y Stindl les faltó echarse unas cartas en el área. Algún envío largo aislado y poco más que rascar. Cancelo apareció para probar suerte desde lejos con un tiro demasiado alto en lo que fue el último ¡uy! antes del final de la primera mitad.

Cancelo y Bernardo Silva, el montaje del director

La presión fue idéntica en la segunda mitad. La defensa de los alemanes volvía a vérselas y deseárselas para sacar la pelota y, en una de esas, Gabriel Jesus pudo haber encarrilado la eliminatoria. Pero el brasileño superó a Sterling en sueño y se le hizo de día, de noche y de día otra vez en el área. No encaró a Sommer y, por detrás, un defensa apagó el incendio.

Plea dejó un precioso remate en el 61' en la única llegada peligrosa hasta entonces. Balón desde la derecha y remate con el tacón en el aire que recordó a los escorpiones de Ibrahimovic. La bola se fue casi besando el palo.

Pero la fe germana sufrió un duro golpe en el 65'. Cancelo y Bernardo Silva calcaron y editaron su primera escena. Y el montaje del director, esta vez, incluyó a Gabriel Jesus en el área. Centro desde la frontal al segundo poste, cabezazo de Bernardo y remache del '9' en boca de gol. 0-2.

El gol acabó con el partido. Gündogan tuvo el 0-3 con una volea en el área que se fue alta antes de que numerosos cambios durmieran la recta final. Agüero, Ferran, Embolo o Thuram entraron al choque sin apenas incidencia, algo que sí encontró Wolf.

Fue el último cambio, en el 87' por la lesión de Hofmann, y estuvo a punto de dar vida en la última jugada al 'Gladbach. Remató solo en la frontal del área tras un error del City, pero Ederson adivinó sus intenciones y dejó con la miel en los labios a los seguidores alemanes.

Al final, el City se lleva un resultado más que favorable para el Etihad, donde recibirá a un 'Gladbach que, de momento, tiene muy pocas opciones de pasar, pero muchas de decir adiós con dignidad.