"Arthur Juega como una hormiga"

La Juventus se salvó de llevar un resultado más que complejo a su estadio en la vuelta de los octavos de Champions. Un tanto de Chiesa dio vida a los de Pirlo ante el Oporto y tendrán que remontar la eliminatoria en Italia.

Al finalizar el choque, Capello, ex entrenador de la 'Vecchia Signora' entre los cursos 2004-05 y 2005-06, atizó el juego del equipo en general y el rendimiento de Arthur, en particular. No se olvidó tampoco de la estrella de la jornada Champions y ensalzó a Haaland, del que admitió: "No me convencía, pero ahora me recuerda a Ronaldo".

"Juega un poco como una hormiga, no es como Pirlo que se ilumina. Cose mucho, pero ilumina poco", dijo para 'Sky Sport' sobre el brasileño, que hasta el momento suma 22 partidos (15 como titular), pero su nivel está lejos de lo esperado.

"En la primera mitad el error de Betancur, en la segunda ocho defensores no tuvieron cuidado contra tres jugadores del Oporto. Eso no es lo que puede hacer", añadió.

Por el contrario, Capello sí alabó el nivel de Bonucci. "No le echarás de menos en defensa, pero nadie es tan bueno como Leonardo para sacar el balón con calidad", subrayó.

La temporada de la Juve está siendo complicada. A excepción de la final de Coppa, en la que luchará contra el Atalanta por hacerse con el título, el conjunto de Andrea Pirlo está sexto en la Serie A, a diez puntos del Milan, líder de la competición.