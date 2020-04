"Carbonara, amatriciana… por eso estaba así en la Roma; debo pedir perdón a Capello"

Con Fabio Capello tuvo sus más y sus menos el delantero italiano, quien trabajó al lado del laureado entrenador en Roma y Madrid.

"Mis platos favoritos son la carbonara, la amatriciana... ¡Por eso estaba así en la Roma!", bromeaba Cassano, criticado con frecuencia por su peso y amor por la comida y los dulces.

"Al principio con Capello en el Madrid hice una preparación maravillosa, perdí 10 kilos. Pero jugué los dos primeros partidos y luego me dejó en el banquillo. Me enfadé... Debería disculparme con Capello por todas las veces que le hice perder la paciencia", recuerda el ex jugador.

También coincidió en Roma con Pep Guardiola y dijo de Marcelo Bielsa que es todo "un revolucionario". "Si algún día me convierto en director deportivo, haré todo lo posible para llevarlo a mi equipo. Es un revolucionario del fútbol, ​​es una persona disciplinada, tiene personalidad... Me gustaría trabajar con él", dijo Cassano del 'Loco' en su directo con el periodista Pierluigi Pardo.

"Guardiola es un amigo. Un verano estuve en Mónaco para un torneo. Mientras cenaba en el tercer piso de un hotel, escuché que me llamaban varias veces. Era Guardiola, quería saludarme y que le contara a otros todos los líos que tuvimos en las noches de Roma", rememoró. "Fue un jugador fantástico y un gran entrenador. Su gran fortaleza es poder convencer a los mejores jugadores del equipo para que jueguen como él quiereo. Es el único en el mundo en tener este carisma. Siempre le gustó el fútbol hermoso y siempre habla de él con entusiasmo. Es un entrenador único, pero ha arruinado, digamos, a todos los demás que querían imitar su tiki-taka", afirmó el peculiar Cassano.