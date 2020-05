Carrasco no se arrepiente de haber jugado en China

Un total de 52 partidos oficiales y 24 goles son las cifras que consiguió Yannick Ferreira Carrasco en el Dalian Yifang, equiop en el que militó entre la temporada 2017-18 y la 2018-19, justo antes de regresar al Atlético de Madrid.

El internacional belga desconoce qué pasará con su futuro, aunque parece que el Atleti podría contar con él para la 2020-21. Mientras, el ex jugador del Mónaco espera haciendo directos de Instagram, donde reconoció que no se arrepiente de haber jugado en el fútbol chino.

"Cada experiencia me hace crecer, el estilo de vida no es el mismo que en Europa y eso me pone en perspectiva", explicó un Carrasco orgulloso de su experiencia asiática.

"En cuanto a la pasión, es la misma que en Europa, los estadios están llenos y los seguidores ponen al jugador en un pedestal. El idioma sigue siendo una barrera importante. Aprendí a decir hola y gracias, pero es imposible aprender más", sentenció el rojiblanco.