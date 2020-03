Cesc y su adiós al Arsenal: "Solo Nasri y Van Persie estaban a mi nivel"

Procedente de la cantera del Barcelona, Cesc Fábregas puso rumbo a la Premier League para desembarcar en el Arsenal en verano de 2003, donde se convirtió en una de las leyendas de la entidad 'gunner'.

El centrocampista estuvo ocho temporadas en el conjunto londinense y llegó a portar el brazalete de capitán, aunque confesó en 'Arseblog' que a veces esto jugaba en su contra: "Tenía mucha presión. Cada vez que perdíamos, volvía a casa y lloraba, pero subía al autobús y veía a algunos de mis compañeros riendo y acordando a dónde iban a salir por la noche".

"Si no fuera por las actitudes de algunos compañeros, especialmente en los últimos dos años, me hubiera quedado, pero me di cuenta de que solo Robin van Persie y Samir Nasri estaban a mi nivel en términos mentales y técnicos. No es arrogancia, fue lo que sentí", agregó.

Además, Fábregas confesó que el Arsenal no se interesó por él cuando decidió abandonar el Barcelona en el mercado de verano de 2014: "Arsene no me dio una respuesta. Solo teníamos que esperar durante una semana entera para ver si respondía. Definitivamente, era mi primera opción y en mi mente le decía a todos que me iba al Arsenal. Eso era lo que quería".

"Después de una semana tuve mi oportunidad. Hablé con el Manchester City, con el Manchester United y después con José Mourinho, algo que jamás pensé que sucedería", añadió.

Cesc también manifestó que su conversación con el técnico portugués fue lo que decantó la balanza a favor del Chelsea y que el poder vivir en Londres también fue uno de los factores que determinó su decisión por incorporarse a la plantilla 'blue'.

Además, el actual jugador del Mónaco confesó que Xabi Alonso, durante su estancia en el Liverpool, estuvo a punto de firmar con el Arsenal antes de marcharse al Real Madrid.