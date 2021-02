Cinco compañeros de Dzeko pidieron que volviera a ser capitán

Dzeko ya no es el capitán de la Roma y seguirá sin serlo al menos un tiempo. El jugador de la Roma fue castigado por su entrenador por indisciplina y, aunque ya se le permitió volver a los entrenamientos grupales, Fonseca todavía no le quiere como líder del plantel.

De ahí que cinco de sus compañeros, que, de hecho, son pesos pesados de la plantilla, pidieran que se le devolviera su estatus, según 'Corriere dello Sport'. Fueron Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola y Mirante. La respuesta del club fue clara: no.

Un gesto clave y que habrá gustado mucho a Edin es que Pellegrini, elegido para ocupar su lugar como capitán, fue uno de los futbolistas que mostraron su deseo de que se revocara su degradación. El heredero de Totti es fiel con su compañero aunque ello implique dar un pasito atrás.

Hay otras voces importantes en la Roma que están de acuerdo con esta tesis. Walter Sabatini, ex directivo del club, declaró recientemente que "no se degrada a un capitán a menos que cometa un asesinato". Estaba exagerando, pero se refería a que la medida no es correcta.