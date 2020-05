Clattenburg reconoce su error en el gol de Ramos en la final de Milán

Se van a cumplir en unos días cuatro años de aquello. Aquello es una nueva noche de infausto recuerdo para la parroquia 'colchonera', la segunda final de Champions en tres años en la que eran derrotados por el Real Madrid. Y de nuevo, a causa de otro gol de Ramos muy protestado por los rojiblancos. Ahora, el colegiado de aquella contienda, el inglés Mark Clattenburg, les ha dado la razón.

El colegiado británico, alejado de los focos desde hace un par de años (dejó la Premier en 2017 para irse a entrenar a China y ahora a Arabia Saudí), ha confesado su error en una entrevista con el 'Daily Mail'.

"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", reconoció Clattenburg.

Pero también dijo que, por ese error, en la segunda parte hizo un férreo marcaje a los zagueros blancos, y el resultado fue el penalti de Pepe a Torres que Griezmann mandó al larguero nada más comenzar la segunda parte.

"Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: 'Eso no es penalti nunca, Mark'. Le dije: 'Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador' y se calló", recordó.

Sabía que solo así lograría calmar a los blancos. "La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí", explicó.

"Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilándole constantemente", añadió Mark Clattenburg.

Pero aún así, Pepe le dio la noche, fingiendo agresiones para lograr que algún rojiblancos se fuera antes de tiempo a las duchas. "Cuando lo hizo estaba pensado '¿así de flojo eres para ser tan grande?'. Pepe estaba rodando por el suelo, actuando", continuó.

"Lo intentó dos veces para ver si expulsaba a algún jugador del Atlético. Otro árbitro hubiera picado, pero yo había hecho los deberes", aseveró el colegiado inglés.

"Aunque intentaba no dejarme llevar por los prejuicios, conocía bien su forma de pensar y me hizo falta para intentar llevarle. Es un jugador del que no puedes fiarte. Un partido podía estar siendo fácil y, de repente, él hacía algo", dijo, sobre la no siempre honesta actitud de Pepe sobre el terreno de juego.

Aquella final se decidió por penaltis. Yannick Carrasco, entrado al descanso, igualó el gol de Ramos de la primera parte, y con el empate a uno se llegó al 90' y luego al 120'.

La tanda, impecable, se decantó del lado blanco tras fallar Juanfran su lanzamiento, el cuarto de los rojiblancos. Cristiano Ronaldo, tras un partido muy discreto, logró su siempre ansiado protagonismo anotando el quinto y definitivo lanzamiento de penalti que hizo al Madrid de nuevo campeón de Europa.