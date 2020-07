Colocan a Pablo Machín en el Qingdao Huanghai

Pablo Machín podría protagonizar el primer movimiento aleatorio del mercado de fichajes. En China, aseguran que su llegada al Qingdao Huanghai es un hecho. Solo quedarían formalidades para que la entidad anunciara en sus canales oficiales su contratación.

De momento, no se ha pronunciado. En su perfil oficial de Weibo -el Twitter de China-, no hay ni rastro de alguna mención al ex entrenador del Espanyol. Su experiencia en la Liga Española podría valerle para llegar al país asiático con mucho renombre.

Sustituiría a Juanma Lillo, también español, que fue el último entrenador del equipo. Anunció en un comunicado su marcha debido a la enfermedad de su madre y es posible que acabe como ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City para el siguiente curso.

Para Pablo Machín, sería su primera experiencia en China. Lleva toda su carrera entrenando en su país natal y ha pasado por Numancia, Girona, Sevilla y Espanyol. Su última etapa fue la menos provechosa: no fue capaz de reconducir a los 'pericos', que acabaron descendiendo.