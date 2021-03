Cristiano se dejó el título de 'Míster Champions' en Madrid

El principal objetivo de la Juventus de Turín en las últimas temporadas, con Cristiano Ronaldo como buque insigna, ha sido triunfar en la Champions League. Dos eliminaciones en octavos de final y una en cuartos evidencian que no se ha conseguido. ¿Cómo ha afectado Cristiano a ello o ello a Cristiano en lo estadístico? BeSoccer Pro lo comprueba.

Al comparar sus datos en el Real Madrid y en Italia -acotados a sus actuaciones en la Champions-, se torna evidente que el portugués ha ido a menos en todas las parcelas del juego menos en una: la de regates. Intenta más que antes y, de hecho, le salen mejor. Su porcentaje de acierto es del 58,02% (5,98 intentos por partido) sobre el 50,25% (5,03 intentos por partido) que elucubró como 'merengue'.

Esta capacidad de romper líneas, de superar rivales, es lo de más llamativa. Lo más usual en un futbolista al cumplir los 30 años es que su capacidad técnica vaya sobreponiéndose a su físico, deteriorado por el paso del tiempo. Pues bien, el '7' no solo sigue siendo técnico, sino que es explosivo.

El problema es que no está logrando verter esto en ser tan decisivo como lo era. Promedia algo más de la mitad de goles que antes, menos de la mitad de asistencias, menos de la mitad de tiros a puerta, es un 6% menos efectivo de cara a la portería, pierde 0,95 balones más por partido y sale victorioso de 0,61 duelos aéreos menos. En recuperaciones en campo rival, mantiene su nivel de siempre.

Este baile de números es fácil de identificar en el campo. Cristiano insiste, pelea, lucha y se desespera por marcar, pero no se encuentra con el premio de gol o, al menos, no con la eficacia de hace unos años. No en vano fue este años cuando se quedó sin ver puerta en una eliminatoria de Champions por primera vez en 15.

¿Un problema individual o colectivo?

Es osado y riesgoso concluir que el motivo por el que la Juventus no ha logrado ni rozar la gloria en la Champions League es culpa de Cristiano Ronaldo, aunque sí que es cierto que su fichaje fue una declaración de intenciones por parte de la 'Vecchia Signora'. Quería conquistar Europa.

Y, en las tres últimas temporadas, las tres con el portugués en sus filas, cada intentona se ha resuelto con fracaso. La primera, ante el Ajax en cuartos de final de la temporada 2018-19; la segunda, en octavos, frente al Olympique de Lyon, y la última, en la misma fase, ante el Oporto.

Esta tesitura ha llegado hasta a colocar a CR7 en el mercado de fichajes y va convirtiéndose en el caldo de cultivo perfecto para un traspaso de poderes. Ni Cristiano es tan Cristiano ni Messi es tan Messi. Nuevas estrellas como Haaland o Mbappé van abriéndose paso hacia la cumbre del fútbol mundial.