Críticas a Chicharito por su pobre inicio en Los Angeles Galaxy

La sombra de Ibrahimovic es alargada y las comparaciones con Chicharito no han tardado en aparecer entre el hincha de Los Angeles Galaxy.

El mexicano no ha mojado todavía con su nuevo equipo y eso que han pasado dos jornadas de la MLS, por lo que ya está en el punto de mira.

La afición está desencantada y algún que otro seguidor le ha criticado por las redes sociales. No hay más que ver una respuesta a un tuit publicado por el club.

"¡Aún necesitamos remplazar a Ibra! Hernández está muy sobrevalorado y hay una razón por la cual no jugó con el Sevliia: apesta", rezaba uno de los comentarios.

Still need to replace Ibra! Hernandez is washed up as I said, there is a reason Sevilla never played him, he sucks.