Cumbre tranquila entre Griezmann y el Barça: no se moverá del Camp Nou

La suplencia de Antoine Griezmann ante el Atlético de Madrid y el humillante cambio en el tramo final contra su ex equipo terminó de sembrar de tensión en la coyuntura del francés, lo cual ha disparado un sinfín de rumores. Según 'Le Parisien', no obstante, la sangre no llegará al río.

El medio galo habló de que la próxima semana su hermana y agente se plantará en la Ciudad Condal para mantener una cumbre con los dirigentes catalanes. Eso sí, una cita en la que no habrá decisiones tremendistas.

Y es que ambas partes, pese a todo, están convencidos, siempre según estas fuentes, de que Griezmann siga cumpliendo su contrato y sea un indiscutible en el plantel.

Había crecido la duda de que el francés pudiera volver a ser ofrecido en alguna operación, como la del retorno de Neymar que ya rechazó el delantero en su día o el fichaje de Lautaro, pero nada más lejos de la realidad.

La intención de la representante es tratar la situación de su hermano en el plantel, que sin duda atraviesa los peores momentos desde que llegó el pasado verano al Camp Nou.

Además, 'Le Parisien' también reveló una conversación entre Quique Setién y Griezmann en la que el entrenador cántabro le hizo saber que en estos últimos encuentros iba a tener menos participación. Lo que no esperaba en ningún caso el delantero era lo que ocurrió ante el Atleti, un choque muy especial para él, y que ya justificó el técnico.

El rendimiento de Griezmann no le vale en la actualidad ni siquiera para estar delante de Braithwaite y Ansu Fati en la rotación para la delantera, algo que tiene muy desencantado a los dirigentes, quienes de todos modos siguen confiando en él.

La situación seguirá siendo un foco de tensión a lo largo de las próximas semanas.