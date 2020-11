De Gea falló, se golpeó la rodilla con el poste y Henderson tuvo que sustituirle

El gol de Ward-Prowse de falta no fue lo único que hundió al Manchester United en su cita con el Southampton, no: hubo más. David de Gea no llegó a tiempo a parar la pelota cuando parecía que tenía tiempo y, de paso, se lesionó por un duro golpe de su rodilla con el palo.

Esta acción se dio 12 minutos antes del descanso y, en este, Solskjaer decidió que lo mejor era que no volviera a salir al terreno de juego. Aconsejado por los médicos, optó por darle entrada a Henderson para que ocupara los tres palos. También ingresó Cavani: había que remontar.

Esta situación no le viene nada bien al portero español. Ya en sus actuaciones con la Selección Española, Luis Enrique puso a Unai Simón por delante de él y de Kepa. Aunque este cancerbero le elogió, consciente de su calidad, amenaza con quitarle el sitio.

Y esta situación se repite en el Manchester United, donde Henderson, en caso de que el golpe que se llevó De Gea acabe siendo algo serio, podría tener espacio para arrebatarle la titularidad. La pelota está en su tejado y en la de los doctores del United, que han de examinar al madrileño y ver qué alcance podría tener el problema.