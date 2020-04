De la Fuente lamenta que sus Sub 21 se puedan perder los Juegos

El técnico de 'la Rojita' atendió al periodista Ramón Fuentes, y le explicó cómo lleva el confinamiento y qué expectativas tiene acerca de el posible reinicio de la temporada.

De la Fuente espera que el fútbol vuelva, pero por lo que significaría. "Sería la mejor de las noticias. Pero no por el hecho de volver a jugar, si no por lo que eso significaría. Que habríamos superado esta situación tan dura. Que se hubiera terminado el confinamiento. Y que la gente no seguía enfermando. Por eso seria una gran noticia", aseguró.

"La FIFA ha pospuesto las fechas del mes de junio. Por lo tanto, de momento, no se jugaría hasta Septiembre", añadió al respecto.

Ese desplazamiento del calendario ha provocado, a su vez, que los Juegos de Tokio se disputen en 2021, lo que es posible que los nacidos en 1997, el grueso de su Sub 21, se pierda la cita. Pero él fue comprensivo, al menos en lo referente al aplazamiento.

"Lo primero es la salud de todos los deportistas y de todas las personas que de una manera u otra participan en un evento de esa dimensión. También de los aficionados que en gran número querrán desplazarse a Tokio a presenciar un acontecimiento único", dijo, al respecto.

Aún no es oficial, pero lo más seguro es que el próximo torneo olímpico sea Sub 24, en lugar del habitual Sub 23, por este motivo. "Considero que es una excelente noticia porque es una generación muy brillante que ha hecho los méritos y que se ha ganado estar en un evento como los Juegos Olimpicos", aseguró De la Fuente.

"Todos tenemos que estar muy contentos y satisfechos. Tenemos muchas esperanzas puestas en esa generación", añadió, al respecto de sus chavales.

También fue cuestionado por la posible convocatoria de Sergio Ramos. "Quería ir este verano a Tokio con 34 años, así que con mas motivo le gustaría ir en 2021 con 35 años", contestó.

El seleccionador fue, ante todo, comprensivo con el trastorno de fechas que ha provocado la pandemia, y pidió eso mismo a todo el mundo, para tratar de encajar todas las fechas de nuevo.