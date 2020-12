De Tomás y su brutal zapatazo: "Puede que sea mi gol más difícil"

Raúl de Tomás lo ha vuelto a hacer. El delantero del Espanyol firmó el gol del año desde su casa y lideró la victoria del conjunto 'perico' ante el Almería.

Tras el partido, el atacante español ofreció unas declaraciones en el canal 'Vamos' en las que valoró esta importante victoria para volver a la cima de la clasificación.

"En partidos anteriores, ya lo había intentado y no había tenido suerte, ya sea porque el balón tocó en el larguero o se marchó fuera. Esta vez he tenido suerte, que fue a portería", comentó sobre su gol.

Y añadió: "Probablemente de dificultad quizás sí es el mejor de mi carrera, pero he metido alguno bonito también. Aunque sí, puede que sea mi gol más difícil. Tras este gol me acuerdo de mucha gente, de mi familia, pero me gustaría dedicárselo a todos los 'pericos', que nos han seguido desde el hotel en moto. Agradecerles el recibimiento y va para ellos".

"Era un partido muy importante y sabíamos que si ganábamos nos poníamos líderes porque el Mallorca no puntuó. Quiero felicitar al equipo y ahora a pasar buenas fiestas. A la vuelta toca seguir currando, que esto no es nada", sentenció.