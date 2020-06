Del gol anulado a Januzaj... al válido de Benzema

El Real Sociedad-Real Madrid tuvo muchísima polémica. Ya el 0-1, anotado por Sergio Ramos después de un dudoso penalti de Diego Llorente a Vinicius, dejó dudas en los realistas, pero las protestas irían a más en la segunda parte.

Adnan Januzaj, que entró de refresco, hizo el 1-1 en un latigazo desde la frontal al que no llegó Thibaut Courtois. El colegiado, Estrada Fernández, lo anuló por fuera de juego y sorprendió que no acudiera al VAR para comprobar si la decisión era acertada.

Mikel Merino, en claro fuera de juego, no intervino en la acción y queda la duda de si impidió o no que el meta belga viera el disparo del ex del Manchester United.

La cosa fue a más poco después. Karim Benzema sentenció para el Real Madrid después de bajar un balón y pillar a contrapié a Remiro. El galo pudo ayudarse del brazo a la hora de acomodarse el centro.

Gran polémica que convirtió en Trending Topic a Gerard Piqué por sus palabras del viernes.