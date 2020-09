¿Del Real Madrid al Rennes para Areola?

Lo que cambia la vida de un portero en solo 365 días. Hace un año, Alphonse Areola llegaba al Real Madrid para ser el suplente de Thibaut Courtois y con el objetivo de luchar por una titularidad que, en contadas ocasiones, saboreó.

Ahora, el arquero, a quien Keylor Navas tapa el sitio en el once en el PSG, podría fichar por el Rennes. No es que el equipo francés, un habitual de la zona alta, sea de poco caché para el meta, pero es evidente que no es el Madrid.

Tal como adelantó 'L'Équipe', el portero será el sustituto de Edouard Mendy, titular del Rennes y que está a un paso del Chelsea.

Si el guardameta sale rumbo a Stamford Bridge, al Rennes no le quedaría más remedio que reforzar la portería del equipo de Julien Stephan.

En ese caso, Areola sería el elegido, lo que le permitiría también luchar con Mandanda, Maignan y Lloris por la titularidad con 'les bleus' de cara a la próxima Eurocopa.