Denuncian a Bartomeu por su "voluntad de impedir el voto de censura"

'Més que una moció', la plataforma impulsora de la moción de censura contra la actual directiva del FC Barcelona, remitió durante la mañana de este martes al club una carta a través de su representante Marc Duch en la que advierte de medidas legales si no se convocan ya las votaciones.

Este lunes, los azulgranas se reunieron en el Camp Nou y Josep Maria Bartomeu volvió a defender el aplazamiento de la votación, prevista en un inicio el 1 y 2 de noviembre, al menos dos semanas. El dirigente alegaba falta de tiempo para organizar las distintas sedes con las medidas sanitarias correspondientes.

Sin embargo, los cabezas de la moción consideran que no es excusa. "Esperamos la convocatoria y que el Barça cumpla los estatutos. Si no, hay un incumpliento flagrante de los estatutos. Hoy (por este martes) es el día hábil número 20 desde el 9 de octubre, cuando la mesa del voto electoral comunicó al club que debía convocar el voto", dijo Duch en 'RAC1'.

"Que se pueda o no votar es otra cosa, pero el Barça tiene que convocarlo. Y si no lo convoca antes de la 23:59, hay incumplimiento estatutario. Nos han metido den un callejón sin salida y no nos queda más remedio que demandar", insistió el portavoz de 'Més que una moció'.

Pese a que la portavocía de la plataforma había dado de margen hasta el final del día, 'Cor Blaugrana', uno de los ocho integrantes de 'Més que una moció', anunció en sus redes sociales que ya ha presentado su propia denuncia contra los dirigentes.

"Nos nos quedaremos de brazos cruzados. Por la voluntad de la junta directiva de impedir la realización del voto de censura, hemos presentado una denuncia de 14 páginas por incumplimiento grave de los estatutos contra Josep Maria Bartomeu, Marta Plana y Jordi Argemí", informaron.

Dentro de su comunicado, continúan: "Hemos formulado esta denuncia contra ellos por una serie de acciones que consideramos muy graves contra los intereses del club y los derechos políticos y de participación de los socios del Fútbol Club Barcelona".

Durante su alegato, Bartomeu instaba a la Generalitat a ceder y quedaba a la espera de su respuesta. Algo que se ha producido en la mañana de este mismo martes, como informó el programa 'Què t'hi Jugues' de 'SER Catalunya', quien muestra parte del escrito.

"Le hacemos saber que el Govern de la Generalitat, representado por los departamentos de Presidencia, Interior y Salud, reitera que no hay impedimentos jurídicos ni sanitarios para celebrar la votación del voto de censura, siempre y cuando se incluyan en el protocolo organizativo los requisitos que el grupo técnico del PROCICAT presentó al propio FC Barcelona en la reunión celebrada el pasado 21 de octubre", es la respuesta dirigida al CEO del Barça Oscar Grau.