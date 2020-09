El pactado examen de Suárez: "No conjuga verbos; dime qué nota le doy y listo"

Una noticia de última hora ha provocado todo un terremoto en Italia. Al parecer, la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia habría encontrado irregularidades en el examen de italiano de Luis Suárez.

'La Gazzetta dello Sport' abre su edición digital con la noticia que ha revolucionado el panorama deportivo tanto en Italia como en España, ya que asegura que el examen del uruguayo en Perugia estaba pactado.

De las propias investigaciones de la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Guardia di Finanza de Perugia se desprende que los temas de la prueba, así como las preguntas y las puntuaciones asignadas se habrían acordado antes del viaje del azulgrana a territorio italiano.

Habría sido mediante esta estafa como Luis Suárez habría conseguido obtener la ciudadanía italiana que necesita para poder convertirse en nuevo jugador de la Juventus de Turín.

También se ha hecho eco de la noticia el diario 'Marca', medio que ha tenido acceso al documento oficial de la policía: "Surgieron irregularidades en la prueba de certificación de la lengua italiana, realizada el 17 de septiembre, del futbolista uruguayo Luis Alberto Suárez Díaz, necesaria para la obtención de la ciudadanía italiana".

Y añade: "De las actividades investigadas se desprende que los temas abordados por el examen fueron previamente consensuados con el candidato y que la puntuación relativa se le atribuyó incluso antes de la realización del mismo, a pesar de haberse encontrado, durante las lecciones a distancia impartidas por los docentes de la Universidad, un conocimiento elemental de la lengua italiana".

"La Guardia di Finanza están procediendo con adquisiciones documentales en las oficinas de la Universidad, destinadas a confirmar la conducta descrita anteriormente, así como la notificación de información de garantía por los delitos de divulgación de secretos de oficina, falsedad ideológica cometido por el funcionario público en documentos públicos y más", sentencia.

"Tiene un salario de diez millones, debe pasar"

Además, el diario 'La Repubblica' filtró la supuesta conversación entre el examinador y el encargado de preparar al delantero azulgrana para la prueba.

Al parecer, en la charla entre interlocutores de los que no se ha desvelado la identidad, uno pide al otro que guarde en secreto lo que está sucediendo: "No digas ni una palabra". A lo que el interlocutor pregunta: "¿Qué nivel debe pasar?".

La respuesta fue clara: "No debe, pasará, porque no puedes arruinar un salario de diez millones por temporada porque no tiene el B1". "Le hemos preparado bien. Está memorizando las distintas partes del examen", se escucha más adelante.

"Pero no conjuga verbos, solo habla en infinitivo...", le responde, a lo que el otro interlocutor le contesta: "Dime qué nota le doy y listo".

Por su parte, 'El Partidazo de COPE' también informó a través del periodista Álvaro von Richetti de esta supuesta estafa en el examen de italiano de Suárez.

La Universidad de Perugia reafirma la "veracidad y transparencia" del examen

Debido al revuelo que se ha generado con el supuesto examen pactado del internacional uruguayo, la Universidad para Extranjeros de Perugia se ha visto obligada a publicar un breve comunicado oficial con el que ha defendido la "veracidad y transparencia" de la prueba realizada por el azulgrana.

"En relación con las investigaciones en curso, la Universidad para Extranjeros de Perugia reafirma la veracidad y transparencia de los procedimientos seguidos para el examen realizado por el futbolista Luis Suárez y confía en que esto quedará confirmado al término de las verificaciones que están en curso", publicó la institución italiana.