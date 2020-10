Depay calienta al Barça: "Es probable que me vaya del Lyon"

A Depay ya le queda menos de un año de contrato y su futuro está en el aire. El jugador no renovará y ya piensa en cómo afrontar el mes de enero, momento a partir del cual podrá negociar con total libertad.

El Olympique de Lyon ya ha interiorizado que Depay cruzará la puerta de salida y Jean-Michel Aulas se refirió a su frustrado fichaje en esta ventana: "Desde el principio, fui claro con Memphis. Había tenido dos veces al presidente Bartomeu en Barcelona, ​​que me dijo que no veía cómo se podían hacer las cosas. Sé que Koeman le dio esperanza y Memphis estaba dispuesto a esforzarse. Hoy está decepcionado, pero no con nosotros, sino con el Barcelona".

Pues bien, en unas declaraciones en el diario 'AD' de Países Bajos, Depay ha vuelto a calentar los rumores que lo colocan en el Ciudad Condal.

"Ya veremos qué pasa. Pronto estarmeos en enero y tendremos que esperar y ver cómo van las cosas", afirmó.

El atacante del Lyon jugueteó con las posibilidades que existen de hacer las maletas en verano: "No es que me vaya con seguridad, pero es probable que hay clubes pronto".

"Tengo 26 años y estoy casi libre, así que puedes esperar que los clubes se interesen por mí", acabó.