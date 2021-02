Deseo concedido: el Marsella aparta a Villas-Boas del cargo y le sancionará

André Villas-Boas no está despedido, pero sí apartado, del cargo de entrenador del Olympique de Marsella. El entrenador, en la rueda de prensa previa al partido contra el Lens, anunció que había presentado su dimisión porque el club fichó a un futbolista, Ntcham, que él había dicho que no quería.

En la cúpula de la entidad, se ha recibido esto como una falta de respeto al trabajo de Pablo Longoria. El comunicado oficial en el que se transmite la decisión de dejar de lado al técnico incluye un párrafo en el que se destaca la buena labor del director deportivo español.

Los 'phocéens' informan además de que el preparador será sancionado por sus palabras. Ya se ha abierto un proceso indisciplinario para investigar cuál es el castigo más correcto para él, pues todo parece indicar que ha roto el código interno del equipo.

Pero ¿qué dijo Villas-Boas para semejante revuelo? Estas fueron sus palabras exactas: "He presentado mi dimisión porque no estoy de acuerdo con la dirección deportiva. Dije que no quería a Olivier Ntcham y lo han fichado igual. Ya no quiero nada del club. Ni dinero. Solo que me dejen irme".