"¿Destitución? Tengo contrato y espero que se respete"

Pese a su triunfo por 2-1, la Juventus de Turín dijo adiós este viernes a la Champions League ante el Olympique de Lyon, que hizo valer en un ejercicio de resistencia el 1-0 logrado en la ida.

Un duro varapalo que ha generado de inmediato numerosas dudas sobre la continuidad en el banquillo de un Maurizio Sarri que, aunque dolido, se mostró orgulloso del duelo de sus pupilos.

"Yo creo que hemos hecho un buen partido esta noche. Con el 2-1 hemos tenido dos o tres ocasiones claras de gol. Si no estuviese destrozado por la eliminación, estaría muy contento por el equipo", aseguró el técnico ante los medios.

De igual forma, el transalpino se lamentó del partido de ida disputado hace meses en Lyon, que ha supuesto una losa imposible de levantar. "Hemos salido eliminados por culpa del primer tiempo en Francia, pero esta competición no perdona nada", explicó, aunque de paso no le quiso quitar méritos a un cuadro galo que llegaba en muy buena forma al duelo.

"No sé si tenéis presente las imágenes de PSG-Lyon… El Lyon no ha estado tanto en dificultad como esta noche. Creo que el equipo estaba, dentro de los condicionantes, físicamente bien", aseguró Sarri.

Por último, el todavía técnico del conjunto turinés se mostró muy irascible ante los rumores de una posible destitución y quiso dejar claro que espera continuar al frente de equipo.

"¿Si estaré desde este sábado programando la nueva temporada? Ya dije lo que pensé. Los dirigentes de alto nivel no valoran estas cosas por un partido. Estas preguntas me parecen ofensivas pero hacía los dirigentes. ¿Qué me espero? Yo no me espero nada. Tengo un contrato y espero que se respete", sentenció.