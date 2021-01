Donnarumma solo negociará con el Milan hasta el 30 de junio

Cuando llegó el 1 de enero, los grandes de Europa miraron a Milán. Donnarumma entraba en su último semestre de contrato y era libre de negociar con quien fuera para la próxima temporada. Pero su gozo en un pozo. No lo hará. No al menos hasta que acabe el curso.

Pasaron los días, y no llegaron ofertas por Donnarumma. Y no porque falte gente interesada en él, sino porque no está dispuesto a negociar su futuro en medio de la temporada.

Donnarumma, según la 'Gazzetta dello Sport', solo escuchará ofertas del Milan. Y así será hasta que ocurra una de las dos opciones posibles: que renueve o que llegue el 30 de junio y quede efectivamente libre.

El citado medio asegura que quiere renovar, pero por ahora no hay acuerdo a la vista. Y, además, el Milan se ha marcado como prioritario llegar a un acuerdo con Çalhanoglu por eso mismo, por lo que 'Gigio' tendrá que esperar su turno.