Dos jugadores de la Sampdoria abandonan Italia tras acabar su cuarentena

Tras Juventus e Inter, algunos futbolistas de la Sampdoria han elegido regresar con sus familias. Una decisión que llega tras terminar el periodo de cuarentena preceptivo por los casos de coronavirus en la plantilla.

Concretamente, 'Il Secolo XIX' apunta que el japonés Maya Yoshida y el brasileño Ronaldo Vieira han decidido marcharse a Inglaterra para pasar en compañía el tiempo que dure la actual crisis por la pandemia del coronavirus.

Ambos jugadores han podido marcharse porque ninguno de ellos dio positivo en las pruebas del COVID-19 ni mostraron síntomas a lo largo de estas dos semanas que han tenido que guardar de cuarentena en Génova.

Un soplo de aire fresco para estos futbolistas después de que la Sampdoria informara el pasado 14 de marzo de que siete jugadores se habían contagiado de la enfermedad.

No obstante, las cosas no están demasiado tranquilas por la Sampdoria. Como apuntó 'La Repubblica', los genoveses son uno de los cuatro clubes de la Serie A que aún no han pagado las nóminas de febrero a sus jugadores sin una causa justificada.