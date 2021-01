Drenthe, tocado: "Mi hijo me dice: 'Que nadie te diga que no fuiste futbolista"

El Racing Murcia le ha dado la oportunidad a Royston Drenthe de volver al fútbol español. Casi diez años después de su salida del Real Madrid, vuelve a territorio nacional para jugar en Tercera División. De ello y más habló a su paso por 'El Chiringuito' de 'MEGA'.

Habló de cómo era su vida después de los partidos durante su etapa en el Madrid: "Después de un encuentro perdido... necesitaba un día para recuperar. Me sentía mal, no me gusta perder. Me quedaba en casa o en mi habitación. ¿Cuando ganaba? Me ponía feliz".

"Lo de las fiestas veces era verdad. No me acuerdo muy bien, pero había otros días que no salía de casa. Si salía de fiesta, salía de verdad. Yo no voy de fiesta para ver a otra gente, voy a bailar...", reconoció el neerlandés.

Sobre la etapa de su vida en la que dio importancia a la música, Drenthe fue claro: "No gané dinero con ella, es más un hobby. Me gusta, no solo el rap".

Su amistad con Robinho: "Solo estuve una vez solo en su casa, el día que tuve el accidente. Es verdad que tenía una discoteca muy guapa allí".

"Fiché por el Madrid porque el novio de mi madre era muy fan, también de Ronaldo. A mi hijo ahora le gusta mucho el fútbol, siempre quiere ver a su padre feliz. Me dice que nadie me diga que no fui futbolista", reconoció emocionado Drenthe.