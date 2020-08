"Dudo que recordemos en un tiempo el nombre de algún jugador de este Bayern"

El FC Barcelona tiene ante sí un reto frente al Bayern de Múnich, al que se da por favorito desde muchos lugares. Desde que Lothar Matthäus dijo que los alemanes "tienen que equivocarse mucho" para perder, el ambiente se ha ido calentando.

Desde 'can Barça' respondió Rivaldo, quien decía que "dar al Bayern por favorito cuando tiene a Messi delante es arriesgado". Y ahora lo hace el ex presidente Joan Gaspart, que atacó directamente a la institución alemana.

"Si ellos dicen que no somos los de hace cinco años, yo podría decir que el Bayern actual es mucho peor que el de hace 20 años. Dudo mucho que dentro de un tiempo recordemos el nombre de los jugadores de la actual plantilla del equipo bávaro", aseguró Gaspart en palabras para 'Cadena SER'.

Y de paso criticó a aquellos 'culés' que dan al Barça como perdedor: "Hay tres tipos de barcelonistas: los pesimistas de toda la vida que lo ven todo mal, los que desean que el Barça pierda para que se fuercen unas elecciones y esos para mí no son barcelonistas ni nada y luego está mi grupo, el de los que creemos que somos capaces de ganar".

Joan Gaspart también confesó que seguirá al equipo muy de cerca: "Estaré en Lisboa aunque no pueda entrar en el estadio, buscaré un bar cerca del campo para seguir la final y como tengo muchos amigos en Portugal, ya he hablado con Pinto da Costa, ex presidente del Oporto, para que me acoja en su casa".