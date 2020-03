El 11 de los que tuvieron que dejar el Madrid sin debutar en el primer equipo

PORTERO: Isaac Becerra (Córdoba)

El guardameta llegó a ser uno de los mejores de la división de plata y estuvo en el filial del Real Madrid un par de temporadas. No logró asentarse con los 'mayores' y se fue al Girona, club con el que se hizo grande en Segunda División. Luego, jugó en el Valladolid, en el Nàstic y en el Córdoba.

DEFENSA: Kiko Femenía (Watford)

Su caso es curioso, pues no solo pasó por la cantera del Real Madrid, sino también por la del Barcelona. Tras un buen año en Primera con el Alavés, se fue al Watford para probar en la Premier League. Únicamente disputó una campaña en el filial blanco.

DEFENSA: Jorge Pulido (Huesca)

Canterano del Atlético de Madrid, con el que debutó en Primera, pasó por el filial blanco en Segunda y se esperaba que hiciera carrera, pero tuvo que emigrar al Albacete por falta de oportunidades. Actualmente se desempeña en el Huesca de Segunda División.

DEFENSA: Luis Hernández (Málaga)

El actual defensa del campeón de la Premier League salió de la cantera del Real Madrid y, de ahí, se fue a hacer carrera en el filial del Sporting. Tras un puñado de buenas temporadas en Gijón, este verano le llegó el momento de emigrar a la Premier. Posteriormente, regresó al Málaga, club en el que juega en la actualidad.

DEFENSA: Sergio Sánchez (Albacete)

Mucho antes de pasar con desigual acierto por Racing, Espanyol, Sevilla y Málaga, Sergio Sánchez fue central del Real Madrid Castilla en Segunda División. Hasta 20 partidos disputó en su única temporada como 'merengue'. Ahora se gana la vida de nuevo en el Albacete como cedido por el Cádiz.

CENTROCAMPISTA: Fran Rico (Retirado)

El centrocampista gallego pasó tanto tiempo en el Granada que ya hasta nos creímos que había salido de la cantera del equipo nazarí. Pero no, se crió en el Pontevedra y pasó tres temporadas en el Castilla. No llamó la atención del primer equipo, pues no llegó a debutar. Está retirado.

CENTROCAMPISTA: Juan Mata (Manchester United)

Tuvo una ascensión meteórica desde las categorías inferiores y debutó en el filial con 17 años, pero el Valencia le vio el potencial y le ofreció un contratazo con tal de que dejara el Madrid. La inversión fue buena, pues se convirtió en uno de los mejores jugadores de Mestalla hasta que fue traspasado al Chelsea. El final de la historia todos lo conocemos...

CENTROCAMPISTA: Jaime Romero (Qarabag)

Curioso caso el suyo, pues llegó al Real Madrid Castilla ya 'mayor' para jugar en Segunda. Antes, había debutado en la categoría de plata como un adolescente con el Albacete y pasó sin suerte por Italia antes de recalar en el Granada. Después del filial blanco estuvo en el Zaragoza y pasó por Osasuna, Córdoba y Lugo antes de irse a jugar al Qarabag de Azerbaiyán.

DELANTERO: Rodrigo (Valencia)

Tras deslumbrar en la cantera celtiña fue incorporado por el Real Madrid para sus categorías inferiores. Llegó al Castilla y despuntó tanto que el Bolton se interesó en su cesión. Tras ella, un traspaso al Benfica para no regresar jamás y una vuelta millonaria a la Liga para recalar en las filas del Valencia, club en el que se desenvuelve en la actualidad.

DELANTERO: Adam Szalai (Mainz 05)

Hasta tres temporadas con desigual rendimiento disputó en el filial blanco antes de que el Mainz 05 le 'rescatara'. Desde su llegada a Alemania, Szalai se ha convertido en un habitual de la Bundesliga y ha pasado con diferente suerte por Schalke 04, Hoffenheim y Hannover 96. Llegó a disputar la última Eurocopa con Hungría.

DELANTERO: Rubén Sobrino (Valencia)

Otro joven prodigio de la cantera 'merengue' que se quedó sin sitio en el primer equipo. Tampoco tuvo mucho hueco en el filial blanco pese a su buen hacer en el 'C' y acabó fichando por la Ponferradina, con la que actuó a buen nivel en Segunda. Fue fichado por el Manchester City, que lo cedió al Girona hace dos temporadas y luego lo envió al Alavés. Juega en el Valencia.