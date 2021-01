"¿El árbitro? Mejor no hablo, sería repetirme y no me gusta"

El Barça cayó derrotado en la final de la Supercopa de España frente a un gran Athletic, que remontó la ventaja favorable a los azulgranas en los instantes finales de los primeros 90 minutos. Pese a ello, Koeman no quiso hacer más leña en sala de prensa.

"No es un paso atrás. Un título conviene para demostrar que estás en el buen camino. Vamos a demostrar que es así. Hemos hecho de todo para ganar, estábamos los dos muy cansados", aseguró Koeman, consciente del desgaste.

Quiso sacar una parte positiva de la derrota ante el Athletic en Sevilla: "Para muchos jugadores jóvenes va a ser una experiencia buena el haber jugado esta final".

El balón parado, asignatura pendiente: "Es calidad del contrario por cómo saca las faltas y los jugadores que tienen. Nos pasa a menudo, no tenemos jugadores altos. En su segundo gol creo que no hemos ajustado bien la línea, tampoco las marcas".

La decisión de Leo Messi de jugar, en el tejado del futbolista: "Después de tantos años él sabe cuándo está para jugar y cuándo no. Ha decidido jugar... y nada más".

En esa 'guerra' particular de otros encuentros con el arbitraje, esta vez decidió no meter el pie: "Mejor no hablo. Sería repetir cosas y no me gusta. No voy a opinar".