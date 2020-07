El Badajoz no se fía del arbitraje ante el Barça B: "A ver si les va a dar miedo..."

El presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, ha aseverado que para ser "grandes, hay que ganarle a quien venga", en relación a la posibilidad de que jugadores como Riqui Puig y Ansu Fati puedan disputar la eliminatoria de ascenso a Segunda División con el filial del Fútbol Club Barcelona.

En la rueda de prensa de este martes para dar a conocer los detalles del acuerdo de cesión del estadio Nuevo Vivero del Ayuntamiento de Badajoz al club, Parra ha asegurado que sus jugadores le han transmitido que "no tienen miedo de ninguno" y que lo demostrarán en el campo.

"Me sube la adrenalina cuando me hablan así, pues me preguntan por la fiesta del posible ascenso, lo que demuestra la confianza que tienen en sí mismos", ha añadido. "Ellos dan por hecho que el próximo domingo seguirán en Málaga" de cara a jugar la final por el ascenso.

Por otro lado, ha confirmado que el Club Deportivo Badajoz ha hecho llegar a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una queja formal por el arbitraje recibido en el pasado partido del día 18 frente al filial de Athletic Club de Bilbao.

En este sentido, Parra ha indicado que hay que tener cuidado, "a ver si les va a dar miedo pitarle al Barcelona". Asimismo, ha afirmado que ha hecho los recortes de vídeos con las acciones polémicas ya las ha enviado con la esperanza de que tomen nota para los próximos partidos.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha resaltado que en el anterior encuentro casi le da un infarto porque tocó sufrir en esta épica del proyecto deportivo actual. "El próximo se ve con la ilusión de que sea la etapa intermedia hacia la gran final y el ascenso", ha agregado.