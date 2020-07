El Barça anuncia el fichaje de Gio Queiroz, ex del Madrid CFF

El Madrid CFF Femenino y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Giovana Queiroz, joven promesa de tan solo 17 años que ha firmado un contrato con los azulgranas hasta el 30 de junio de 2023.

La delantera, internacional con España, Brasil y Estados Unidos, destaca por su polivalencia sobre el terreno de juego, además de su velocidad, potencia y técnica, pese a su corta edad.

Precisamente ante el Barça debutó Gio Queiroz en la Primera Iberdrola cuando apenas tenía 15 años. "Es un sueño jugar en el Barça porque es una muy buena oportunidad para poder seguir creciendo y triunfar", comentó ataviada ya con la equipación 'culé'.

"Los objetivos que me marco son conseguir muchos éxitos, ojalá ganarlo todo, y sobre todo aportar mucho al equipo. Entrenar con gente con mucha experiencia me ayudará a crecer y me vendrá muy bien. Mi referente es la brasileña Marta. Hace muchos años que la sigo y me gusta mucho como juega", sentenció Gio.