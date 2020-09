"El Barça comete un error con Suárez"

La salida de Luis Suárez está a punto de confirmarse y parece que el uruguayo fichará por el Atlético de Madrid. Hugo Sánchez ha pasado por 'Radio Marca' para analizar y opinar sobre este tema y otros como la cesión de Bale o el futuro de la delantera blanca.

"El Barcelona comete un error con Luis Suárez. Si querían dar una alegría a Messi, él le protegía y a Messi le gusta tener a gente de confianza. Es una equivocación dejarle salir y no otro delantero", afirmó.

Pero el mexicano también quiso dar su versión sobre Bale y el acuerdo con el Tottenham: "Me recordó a Schuster. Al principio era muy frío y no se abría. Se adaptó, pero Bale no se le vio con ganas de adaptarse y de agradar. Le faltó esa inteligencia".

El ex jugador sueña, en todo caso, con ver a Mbappé en el Madrid. "Con una delantera formada por Mbappé y Benzema se podría completar el cuadro de tener a los mejores futbolistas del mundo en el Madrid", continuó.

En cuanto a Raúl Jiménez, que ahora es una pieza indispensable en los Wolves, Hugo Sánchez también lo ve en el Madrid en un futuro: "Como titular lo sentiría complicado, pero podría acompañar a Benzema. Es una garantía porque remata con todas las partes de su cuerpo, tiene personalidad, seguridad y tiene esa confianza de saber en dónde está parado y sé que tiene el carácter y la mentalidad para ganarse ese reconominento. En el Madrid puede rendir en un futuro".