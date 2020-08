El Barça, tras los pasos de Moussa Dembélé

Pese a que Leo Messi y su más que posible adiós acaparan la actualidad del FC Barcelona, no hay que olvidar que Luis Suárez, otra de las grandes estrellas del club, tiene pie y medio fuera del Camp Nou.

El ariete uruguayo, que llegó a la Ciudad Condal en 2014, no entra en los planes de un Ronald Koeman que ya le comunicó que no cuenta con él y no tendrá minutos a sus órdenes, algo que ha dolido al atacante charrúa.

Por todo ello, la dirección deportiva del Barça trabaja ya a fondo para lograr la contratación de un nuevo delantero para el equipo, con Lautaro Martínez y Memphis Depay siendo los nombres más vinculados al conjunto azulgrana.

Sin embargo, parece que hay un tapado que gusta mucho en las oficinas del Camp Nou y cuyo precio sería mucho más asequible que el de los cracks argentino y neerlandés: Moussa Dembélé.

Según señala Gianluca Di Marzio, periodista italiano especialista en el mercado de fichajes, el delantero galo del Olympique de Lyon estaría ganando enteros de cara a aterrizar en el gigante de LaLiga.

La información indica que el atacante de 24 años sería muy del gusto de Henrik Larsson, ayudante de Koeman y ex delantero del Barça. De hecho, el sueco habría entablado ya conversaciones con el jugador para conocer de su situación.