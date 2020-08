El Barcelona impidió a Arthur ver el partido en el estadio

La duda acerca de si Arthur Melo podría estar en la grada viendo el encuentro del Barcelona ante el Nápoles quedó resuelta unos minutos antes. Finalmente, el club impidió al brasileño el acceso al recinto, según confirmó 'Marca'.

El club se remitió al exigente protocolo sanitario que marca la UEFA para sus encuentros para negar el acceso al brasileño. Recordemos que el nuevo jugador de la Juventus regresó a la Ciudad Condal el viernes y se sometió a las pruebas PCR para descartar que tuviera el coronavirus. Ante la falta de resultados concluyentes, se le negó el acceso.

La intención de Arthur, a pesar de que el Barça le abrió un expediente disciplinario por declararse en rebeldía, era la de estar cerca de sus compañeros arropándoles en el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Nápoles.

Fuentes cercanas al jugador aseguraron que nadie de la entidad le había comunicado que no podía acceder al recinto a ver el choque, aunque los responsables de esa parcela alegaron que no podían permitir la entrada a alguien que no estaba en la controlado y estricta lista de asistentes al choque (350 en total) que obraba en poder de la UEFA.

Por tanto, tras darse media vuelta, Arthur quedó a la espera de poder verse las caras con los dirigentes para terminar de arreglar su finiquito en el Camp Nou y comenzar su nueva aventura en la Juventus.

Posteriormente, Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del Barcelona, confirmó en 'Movistar +' lo ocurrido: "Arthur no vino cuando debía hacerlo, no pasó el PCR con el club de UEFA, está fuera de la lista de personas que podían estar en el estadio y por eso no está aquí. Ya veremos qué pasa, pero lo que cuenta es el partido de y después ya se hablará".