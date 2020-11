El Bayern hará una última oferta a Boateng y espera que Alaba se quede

¿Que Boateng y Alaba están a un paso de abandonar el Bayern de Múnich? No tan deprisa. No es el deseo del club. Su intención ha quedado clara en boca de su entrenador y su director deportivo, que, en declaraciones a 'Welt am Sonntag' y 'Sky Sport', respectivamente, abrieron la puerta a que ambos jugadores se queden.

"David es una persona excelente y un jugador de fútbol brillante. Es muy popular en el equipo y los mantiene unidos. David debería asumir la responsabilidad y decidir por sí mismo lo que es importante para él", dijo Hansi Flick, técnico, sobre el lateral.

Y, respecto al central, aseguró: "No he escuchado que no habrá más conversaciones con Jerome. Sabemos lo que hay y haríamos bien en esperar. Es muy temprano para tomar decisiones". El jugador, curiosamente, también se mostró confundido con que no haya habido reunión.

"Todos sabemos que Jerome tiene un contrato en curso hasta el 30 de junio de 2021. Nos reuniremos con él y su agente en un momento razonable y tomaremos una decisión justa para todos", desveló el responsable. Solo el tiempo dirá si dos piezas clave en la historia reciente del Bayern permanecen en el plantel.