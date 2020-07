El Betis tiene avanzada la contratación de su nuevo entrenador

El Betis sigue inmerso en la búsqueda de un nuevo entrenador y la resolución está cerca. Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del club, se está encargado de dirigir al equipo y de encontrar al nuevo técnico. En la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta, contó cómo está transcurriendo esta situación.

"Al margen de lo prioritario, que es certificar lo antes posible la continuidad del equipo en la máxima categoría, estamos buscando la contratación de un nuevo técnico. Está bastante avanzado", afirmó. Hay, de momento, tres candidatos: Miguel Herrera, Pellegrini y Pizzi.

También defendió la directiva actual: "He estado en tres etapas diferentes y nunca he visto al Betis como está hoy día. Nunca le he visto con la infraestructura que tiene ahora. Haro y Catalán han creado un proyecto importante. Lo cierto es que, en lo deportivo, empezamos un año muy ilusionante y, hasta hoy, no está saliendo como hubiéramos deseado".

Y, respecto a la política de fichajes de cara a la ventana de este verano, afirmó: "A día de hoy, hay algunos interrogantes. A medida que vaya pasando el tiempo, lo tendremos más claro. Vamos a trabajar con el presupuesto que tengamos para intentar conseguir hacer un buen año".