El Cádiz, víctima número 38 del jugador con más partidos de azulgrana

Se le resistió el Cádiz en la primera vuelta, pero no en la segunda. Leo Messi por fin marcó un gol al conjunto gaditano, uno de los pocos a los que no había marcado en Primera, y lo hizo el día en que se quedó como segundo con más partidos para el Barça en solitario.

Messi llegó a esta jornada 24 de Primera con los mismos 505 partidos a sus espaldas que disputó Xavi Hernández como azulgrana. Ante el Cádiz, en el Camp Nou, batió ese registro, y se quedó en cabeza como el futbolista que más veces ha defendido la camiseta del Barça.

Pero hubo algo más. Messi perseguía un doble récord en este encuentro, y si para el primero le bastó con pisar el césped, para el segundo tuvo que marcar.

El Cádiz se le había resistido las dos veces que se enfrentó a él, en 2005 y en la primera vuelta de este campeonato. Sus dos únicas visitas al Carranza en partido oficial, de hecho, uno de los pocos campos que el argentino no ha sido capaz de profanar, en el buen sentido, con sus goles.

Pero Leo no da segundas oportunidades, y si bien no marcó en Cádiz, sí lo hizo en Barcelona, de penalti, a la media hora de juego, para inagurar el marcador en el Camp Nou.

Cayó Pedri en el área y el capitán del Barcelona no desaprovechó su oportunidad de entrar en la historia. Con una calma impropia de quien sabe que está siendo observado por millones de ojos, Leo Messi pateó el balón como si de un pase a la red se tratara, engañando a un Ledesma que escogió el lado contrario para tirarse.

Porque su gol ha sido especial por un doble motivo. No solo es el primero que le marca al Cádiz en su carrera, es también un gol que le permite colocarse con 38 víctimas distintas en Primera División, siendo el primer futbolista en la historia del campeonato que alcanza esa cifra.

A Leo le quedan cada vez menos récords que batir, pero sigue rompiendo registros, incluso cuando parece estar en sus horas más bajas.

Este penalti fue, además, el número 100 que Leo Messi marca desde los once metros en su carrera como profesional, incluyendo dos que hizo con la Sub 20 de Argentina. Cifras que le confirman como un auténtico especialista desde los once metros.