"El calendario me preocupa... es demasiado"

Tras el parón, el Madrid visita La Cerámica. El único objetivo del equipo blanco pasa por llevarse los tres puntos.

Zizou habló alto y claro sobre lo cargado que viene el calendario, con las selecciones incluidas. "No voy a entrar en ese debate. Pienso en la salud de los jugadores y no paran nunca. Y no solo los míos. Lo cierto es que estoy preocupado, es demasiado, pero no me voy a meter, al final hay gente que está ahí y que hace el calendario...", señaló. "Para jugar bien, hay que descansar. Y claro, la salud es clave en esto", enfatizó.

"El calendario es el que es, no tenemos mucha recuperación tras el partido. Pero la realidad es esta. Hay que aguantar y nosotros vamos a cumplir, pero yo quería decir lo que pienso y lo que siento", siguió firme.

Le preguntaron si estaba decepcionado con la FIFA y la UEFA por no haber pensado en este calendario tan duro. "Hemos tenido una reunión entre entrenadores para intentar cambiar algo, luego están los que elaboran el calenadario... Creo que todos los técnicos necesitan sentir que se les escucha", se limitó a señalar.

De hecho, afirmó que no sabe si los jugadores están preparados para el próximo partido. "Hay que intentar que descansen, sí. Sabemos que todos no pueden jugar y hay que gestionarlo", dijo.

Ahora que se habla sobre el futuro de Ramos, Zidane aprovechó para dar su opinión. "Debe seguir hasta que él quiera. Es un jugador importantísimo", dijo.

"Nosotros queremos a Ramos siempre con nosotros, por lo que es, por lo que transmite... Cuando no está, hay que jugar sin él y hacerlo lo mejor posible. En cuanto a su situación con el club, espero que se arregle rápidamente por el bien de todos", continuó el galo.

Zidane centró su mirada en el choque contra el Villarreal. "Hay buenas noticias porque estamos de vuelta, pero hay tocados, esa es la parte mala. Queremos pensar en el partido y hacerlo bien, solo pensamos en eso. Es lo único que importa", apuntó.

No adelantó si Varane está o no listo para jugar. "Ya veremos. No hablamos del equipo. Es verdad que no está al 100%, pero quiere jugar y eso es bueno", continuó.

Le preguntaron por la posibilidad de que el United se lleve a Varane y le cerró la puerta al galo. "No es algo solo mío, es parte de este club por lo que ha hecho. Yo tengo ganas de decir que es intransferible, pero no puedo evitar que se hable. En cualquier caso, para mí y para el equipo, la situación es clara", le cerró la puerta.

Se refirió a los jugadores que han salido o están a punto de salir de la enfermería. "Eden Hazard y Militao hicieron cosas en su casa. Nacho y Carvajal llevan ya más tiempo con nosotros. Veremos si están preparados", especificó.

Y dijo en líneas generales cómo ve a su equipo en lo que va de Liga: "Va a ser difícil. No es que busquemos excusas, es la realidad y no va a cambiar. Intentaremos ganar todo, sabiendo que cada partido es complicado".

Por último, le preguntaron cuál es la mejor edad para fichar por el Real Madrid. "No lo sé... Cuando lo elige el club y los jugadores, nada más", finalizó.