El City sigue dando forma a su oferta para fichar a Messi

La situación alcanzada en el FC Barcelona parece hacer imposible la continuidad de Lionel Messi. El argentino pidió salir gratis, pero el club se mantiene firme en que la cláusula está fuera de plazo y solo quiere dinero por su estrella.

Su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros, pero nadie accederá a pagarla, ni en la nueva ni en la vieja normalidad. La incógnita ahora es esa: ¿dónde jugará el año que viene Messi? ¿Quién convencerá al Barça para que le deje salir?

Inter de Milán, París Saint-Germain y Manchester City parecen ser los únicos con opciones. Y estos últimos, tras lo publicado en las últimas horas, están en la 'pole' y continúan dando vueltas a la oferta que harán para llevarse al argentino.

Una cosa clara es que el Barça solo quiere que salga como el traspaso más caro de su historia. En este sentido, 'L'Équipe' asegura que Josep Maria Bartomeu solo aceptaría una propuesta económica de 250 millones de euros, pero tampoco se descartan opciones de un intercambio que 'Sport' descartaba en su portada de este sábado.

No obstante y respecto a esta posible operación, 'AS' apunta que el Barça vería bien un mínimo de 100 millones y tres jugadores importantes. En los últimos días se habló de Eric García, Bernardo Silva y Gabriel Jesus, pero los 'citizens' no tienen del todo claro si llegarían tan lejos.

Y es que, a tenor de lo contado por 'ESPN', desde el Etihad Stadium no estarían dispuestos a soltar a los dos últimos, el portugués y el brasileño, ya que los considera intransferibles y quieren potenciarlos asociándolos con Leo Messi sobre el campo.

Koeman quiere hablar de nuevo con Messi

Mientras desde Inglaterra se trabaja para construir un nuevo proyecto con Leo Messi, en el Barça tratan de desenredar el asunto en la medida de lo posible. Incluso hay quien no tira la toalla con la opción de que continúe en el Camp Nou.

Según 'Sport', Ronald Koeman quiere mantener una reunión tanto con el presidente Bartomeu como con el propio Messi para intentar aclarar la situación. El técnico se resiste a dejar que se vaya así como así.

Ciertamente, la última conversación que mantuvieron el neerlandés y el argentino solo empeoró las cosas. Aquel día, Messi le dijo que se veía más fuera que dentro y en cuestión de horas envió el famoso burofax pidiendo marcharse libre del FC Barcelona.

Habrá que ver si hay encuentro entre las partes. Ni Messi estuvo por la labor ni Bartomeu, según 'COPE', quiso reunirse con el futbolista porque se niega a venderlo. Un culebrón cuyo final aún parece bastante lejano.