El City sube su apuesta: ofrece dos jugadores al Nápoles por Koulibaly

Guardiola parece tener una obsesión por los defensas cada año. En su día fichó a Stones, luego llegó Laporte y ahora se está rumoreando sobre un interés en Koulibaly.

El central del Nápoles, una pieza muy cotizada en Europa, se encuentra en el radar del City y el técnico de Santpedor quiere hacerse con él a toda costa.

De hecho, 'The Sun' apunta que el cuadro de Mánchester tiene pensado poner sobre la mesa dos jugadores para intentar contentar al Nápoles y así se siente a negociar por el senegalés.

Y los nombres de esos descartes serían Oleksandr Zinchenko y Nicolás Otamendi, que tienen más que abierta la puerta de salida del conjunto 'sky blue'.

No obstante, el propio Koulibaly negó en 'La Gazzetta dello Sport' cualquier tipo de salida del equipo italiano y dejó claro que quiere seguir: "Aquí estoy bien y me siento feliz. No pienso en otra cosa que no sea el Nápoles".