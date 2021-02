El entrenador del Conquense estalló contra su equipo: "Es lamentable"

La UB Conquense no atraviesa un buen momento deportivo. Pese a encadenar dos victorias consecutivas y dejar una racha negativa de cuatro derrotas seguidas, el equipo de La Fuensanta vuelve a caer y lo hace de forma estrepitosa. Un 0-3 ante el CD Tarancón, con dos goles en los primeros 20 minutos, provocó la ira del técnico Fran García en la rueda de prensa posterior al choque.

"No somos para nada un equipo", comentó García. "No podemos competir así. Hay que hacer autocrítica, la culpa es nuestra. La imagen que damos es lamentable", argumentó el entrenador del Conquense, que fue más allá: "Es imposible competir en ninguna categoría con esta indolencia que tenemos".

No es para menos. El Conquense ocupa puestos de 'play off' de descenso a Regional Preferente cuando, hace dos temporadas, descendían desde Segunda División B. " Somos un equipo de descenso, hay que ser claros", afirma García. "Es una vergüenza lo que estamos haciendo, no dignificamos la camiseta que llevamos. Esto no es aceptable", finalizó.