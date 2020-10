El entrenador del equipo marroquí con 26 contagios: "Pensé que me moría"

El Ittihad Tanger marroquí fue noticia en agosto después de que notificara nada menos que 26 positivos en coronavirus. Un brote pese al que la Federación quiso obligarlo a jugar, algo que finalmente no sucedió.

A los mandos del equipo estaba el español Juan Pedro Benali, ex asistente del Racing de Santander y habitual de los banquillos marroquíes. Tras superar aquel calvario, el entrenador cartagenero contó su historia en 'AS'.

"Fue como una bofetada. Estábamos concentrados para retomar la competición y todo el mundo tuvo que marcharse a casa", narró Benali, quien estuvo entre los contagiados de COVID-19.

"Tenía todos los síntomas del mundo: fiebre, diarrea, tos, dolor de cabeza, perdí el olfato y el gusto... Apenas dormía y estaba súper cansado todo el tiempo. Llegué a pensar que me moría. Estuve cuatro o cinco días creyendo que era el final", explicó con crudeza.

El virus le afectó mucho. "Llegó un momento en el que ya no podía ni moverme", aseveró Benali, al que el cansancio no le dejaba vivir tras superar lo peor de la enfermedad: "Necesitaba estar sentado porque no podía ni andar".

"Los pobres chavales estaban más preocupados por mí que por ellos. Todos me llamaban todos los días, y eso que no me llevé yo la peor parte. Hubo un jugador que contagió a su padre, que acabó muriendo como consecuencia del coronavirus", apuntó.

Después de recuperar la normalidad, así fue la vuelta: "El primer día de entrenamiento se abrazaban como si acabaran de volver de la guerra. Hablamos y decidimos que, después de lo que habíamos pasado, no podíamos dejar que nadie nos derrotara".

Así las cosas, el Ittihad Tanger consiguió la permanencia a falta de una jornada para terminar la temporada tras encadenar cuatro victorias y cinco empates.