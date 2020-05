El frustrado traspaso de un brasileño del Inter al Madrid en 2010

Si en 2005 Roy Keane estuvo a un paso del Madrid, un lustro después le ocurrió lo mismo a Maicon, aquel bravo lateral que hizo carrera en Italia. El agente del brasileño, 10 años después, contó el frustrado pase desde el Inter.

Maicon venía de ganar el triplete con José Mourinho en el Inter de Milán. Estaba muy codiciado. El Madrid le echó el ojo y fue a por él a instancias del entrenador luso, pero no pudo ser.

"Mourinho quería a Maicon y aceptó su fichaje por 30 millones. Tenía el acuerdo con el Real Madrid", contó Antonio Caliendo en 'Calciomercato', pero luego todo se fue al traste.

"Branca (director deportivo) primero me hizo negociar con el Real Madrid y luego me dijo que el presidente no quería vender a Maicon. Al final descubrí que Moratti no sabía nada de todo esto", finalizó.