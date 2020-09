El gestito de Suárez a Bartomeu: "¿Si me reprocho algo? A mí o a..."

No son pocos los que estaban esperando que Luis Suárez soltara alguna pullita a Josep Maria Bartomeu en su rueda de prensa de despedida, y así fue. Eso sí, de cachondeo. Al uruguayo le preguntaron si se reprochaba algo e hizo un gesto muy curioso.

"¿A mí o a...?" dijo el jugador mientras movía la cabeza hacia el presidente del club y sonreía. Las cámaras no apuntaron hacia el máximo mandatario para ver su reacción, pero lo más probable es que también se riera, pues se notó que el delantero lo hacía con sorna.

De hecho, más tarde, le insistieron en este gesto para conocer si pretendía dejar caer algo y contestó: "No, era un tono de broma, cada uno que lo agarre de la forma que quiera agarrar. Hoy es mi despedida y no voy a darle el gusto a nadie no despedirme por lo que he hecho en este club".

Bartomeu, tanto al principio como al final del acto, elogió mucho a Suárez, le definió como leyenda y le prometió un partido homenaje: "Él era consciente de que era una apuesta muy fuerte del club. Es una leyenda. Esta va a ser tu casa para siempre".