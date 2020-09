"El Leicester no hizo nada, fueron detrás del balón y tuvieron suerte"

La sorprendente derrota del Manchester City a manos del Leicester sigue generando polémica. Los 'foxes' superaron a los de Guardiola por un abultado 2-5 que dolió a muchos.

Sobre esta inesperada goleada quiso hablar el español Rodrigo, que ofreció unas palabras a la emisora 'BBC Radio 5': "El fútbol no ha sido justo con nosotros".

Y añadió refiriéndose al partido de la Premier League: "Para mí, ellos han tenido suerte. Quizás ha sido nuestra falta, quizás es su fortaleza, pero es muy difícil de explicar".

"Hicimos muchas cosas bien para ganar el partido. Un equipo como el Leicester viene aquí y juega con once jugadores detrás del balón. Soy joven y trato de aprender en cada partido, pero en partidos como este, donde el rival no hace nada, te confundes. No es como yo quiero jugar", sentenció.