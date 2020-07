El Liverpool, dispuesto a acoger de nuevo a Coutinho, con una condición

¿Es factible la vuelta de Coutinho al Liverpool? Los aficionados dirán que no, pero no porque su club no pueda fichar al brasileño: porque no quieren verle de vuelta. Por eso, el Liverpool solo contempla su fichaje si viene precedido de una disculpa.

Quiere el Liverpool que Coutinho pida perdón. Que se disculpe por la forma en que presionó al club para forzar su venta, en el mercado invernal de 2017, al Barcelona.

Esa es la condición inexcusable que el tabloide británico 'Mirror' impondría a Philippe Coutinho antes de sentarse siquiera a negociar su posible vuelta a Anfield.

Coutinho se marchó al Barça por la escandalosa cifra de 145 millones de euros, y el pasado verano abandonó, tras temporada y media, el club azulgrana, con solo 76 partidos disputados. No encajó en el equipo y fue cedido al Bayern, donde tampoco se ha encontrado al nivel del Liverpool.

Y ahora se medita en 'Can Barça' qué hacer con el fichaje más caro de su historia. La Premier suena con fuerza para traerle de vuelta, pero también podría ser moneda de cambio para volver a vestir de azulgrana a Neymar.