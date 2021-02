El Madrid sigue a Perrone, campeón Sub 16 y perla de Vélez

La fábrica de Vélez no deja de producir talentos. EFE

La cantera de Vélez Sársfield no deja de producir jóvenes de muchísima calidad como Máximo Perrone, centrocampista de 18 años y campeón del Mundialito Sub 16 con Argentina en 2019. Según 'AS', ya atrae las miradas de grandes europeos como el Real Madrid.