El mejor Özil aparece cuando peor le va sobre el césped

En apenas unos meses, la carrera de Mesut Özil ha dado un giro de 180 grados. El alemán no juega desde antes de la pandemia y ahora tiene ofertas para aterrizar en el DC United como vía de escape a la complicada situación que le está tocando vivir en el Arsenal.

Sin ficha en el conjunto inglés y con una pesadilla que no hace más que alargarse, pero eso no es una excusa para que el mejor Özil no haya aparecido cuando el mundo más lo necesita.

El alemán se ha unido a Marcus Rashford para repartir comidas gratuitas a los niños más necestiados, unos lotes de alimentos precocinados que se reparten por colegios de las zonas más desfavorecidas de la ciudad.

Como recoge el diario 'AS', en las últimas horas se ha hecho una donación al colegio Whitings Hill, en Barnet, por la que se han visto favorecidos más de 70 niños con problemas de recursos.